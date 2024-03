ASSE: TV, billetterie, sponsors… détails d’une saison à 40 k€ de pertes

L’ASSE a perdu un peu plus de 40 000 euros la saison dernière.

Longtemps vertueuse et reconnue pour tel dans le football professionnel, l’ASSE vit plus difficilement à pertes, depuis qu’elle a quitté la Ligue 1 pour l’étage inférieur. Déficitaire de 6 millions d’euros en 2022, le club le reste au bilan de sa saison 2023, d’après les comptes déposés que Sportune a consulté. Cela s’est toutefois largement réduit à 40 272 euros, au 30 juin dernier.

L’ASSE a réduit les pertes mais elle reste déficitaire

Mais il doit cette progression aux effets des opérations menées sur le marché des transferts. Les cessions de joueurs ont rapporté aux Verts 32,5 millions d’euros. Contrairement à la pratique commune aux autres clubs professionnels du football français, la direction du club inscrit les transferts de joueurs dans les recettes et les charges (honoraires des agents, dotation aux amortissements…), au motif qu’elle « considère l’activité de trading » comme faisant « partie intégrante de son modèle économique ».

De fait son produit de l’exploitation s’élève à 50,17 millions d’euros en 2023, dont plus de moitié, donc, émane du mercato. Le reste est tiré du sponsoring (6,67 M€), des droits TV (5,75 M€), de la billetterie (2,95 M€), des redevances et royalties (0,41 M€) et d’autres produits, tels que des subventions ou l’organisation de stages l’été et de séminaires…

La « vente du club est toujours d’actualité »

Niveau dépenses, les principales qui sont celles des salaires ont significativement diminué puisque de 2022 à 2023 la masse salariale chargée a fondu de presque 40% de 30,7 millions au 30 juin 2022 à 18,69 millions d’euros un an plus tard. Dans son rapport d’assemblée général, l’ASSE précise avoir bénéficié de l’aide de CVC (16,5 M€ en août 2022 et la moitié l’année suivante) et d’une autre aidé à la relégation (9 M€ en 2022, 1,667 M€ un an plus tard). Le club souligne enfin que sa vente « est toujours d’actualité », mais qu’à ce jour il n’a pas encore trouvé de repreneur.