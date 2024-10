OM, PSG, ASSE, RC Lens, OL, LOSC: Les affluences de la 7e journée de Ligue 1

Avec 31 445 supporters, Geoffroy-Guichard et pile dans la moyenne des affluences de la 7e journée de Ligue 1.

Même dans un stade Vélodrome privé du soutien d’une partie de sa tribune, l’Olympique de Marseille boucle en tête la 7e journée de Ligue 1, au niveau des affluences au stade, avec 54 568 spectateurs venus assister au match contre Angers vendredi. Mais l’Olympique Lyonnais, qui a reçu et dominé (2-0) le FC Nantes dimanche, n’a pas été loin de contester la place, à presque 52 000 visiteurs au Groupama Stadium.

ASSE – AJA pile dans la moyenne de la journée

Les neuf matchs de la journée se sont tous joués à plus de 14 000 voire près de 15 000. Selon les données de L’Equipe ce lundi matin, il y avait un total de 281 071 dans les travées des rencontres du championnat de France ce qui vaut une moyenne par stade à 31 230, quasiment l’équivalent tout pile du nombre à Geoffroy-Guichard, pour l’opposition de l’AS Saint-Etienne et du promu AJ Auxerre.

C’est un peu plus que la moyenne observée depuis l’entame de la saison à 27 245 et globalement plus que celle de l’exercice précédent, à 26 682.

Les affluences de la 7e journée de Ligue 1

Marseille – Angers = 54 568

Lyon – Nantes = 51 888

Lille – Toulouse = 36 947

Saint-Étienne – Auxerre = 31 445

Nice – Paris-SG = 30 247

Rennes – Monaco = 26 533

Strasbourg – Lens = 19 968

Reims – Montpellier = 14 903

Brest – Le Havre = 14 572