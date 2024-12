ASSE. Les salaires de Farsi et Mosquera dans le radar des Verts

Un oeil sur la MLS pour le mercato de l’ASSE.

Au-delà des frontières européennes, la direction de l’AS Saint-Etienne prospecte tous azimuts autrement que sur le Vieux Continent. C’était déjà le cas avant la nouvelle gouvernance, avec le renfort de Pierre Cornud depuis Israël, ce le fut encore cet été par Ben Old venu de Nouvelle-Zélande et peut-être encore dans l’hiver, en provenance de l’Amérique du Nord et sa Major League Soccer.

L’ASSE suivrait deux joueurs en particulier que sont Mohamed Farsi, joueur de couloir droit du Crew de Columbus et Juan Mosquera, latéral des Timbers de Portland. Ce dernier est potentiellement le plus cher sur l’indemnité de transfert, avec une valorisation estimée par l’Observatoire du football, à près de 7 millions d’euros.

Des salaires « abordables » pour l’AS Saint-Etienne

Mais au niveau salarial, c’est lui le moins bien payé des deux, d’après les données officielles de la ligue nord-américaine de football. Cette saison, il gagne avec sa franchise de Portland, 225 000 dollars de salaire de base (213 613 euros) et jusqu’à 291 650 $ (276 890 €), à l’ajout des bonus.

Mohamed Farsi est lui à plus de 300 000 dollars la saison. Précisément 350 000 dollars de part fixe (332 338 euros) et 380 000 dollars au total (360 722 euros). Forcément que ces salaires seraient revalorisés, si l’un ou l’autre des deux joueurs venait à franchir l’Atlantique pour le promu de la Ligue 1, mais ces rémunérations sont dans la norme d’une AS Saint-Etienne réduite à la portion congrue financièrement sur ce marché de l’hiver.