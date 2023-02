ASSE: Le sponsor majeur des Verts bientôt associé à l’OL ?

Tony Parker et Serge Bueno font déjà équipe ensemble. Mais le second pourrait racheter les parts que possède le premier dans le club de basket, l’Asvel.

C’est une information dans l’information qui, en l’état, se révèle amusante, eu égard à la rivalité qu’entretiennent les deux villes voisines, Lyon et Saint-Etienne. Notamment par le prisme du football et des équipes de l’OL et de l’ASSE. Selon L’Equipe, Tony Parker, président et actionnaire majoritaire de l’Asvel envisagerait de céder les parts du club, à l’homme d’affaire Serge Bueno.

Tony Parker envisagerait de céder ses parts de l’Asvel

Jusqu’ici rien de significatif nous direz-vous ? C’est après que la suite devient plus intéressante. Car Serge Bueno est le fondateur de Smart Good Things, spécialisé dans la production de boissons en poudre et le partage des richesses générées (le groupe revendique verser un quart de son chiffre d’affaire net, dans le financement d’opérations à destination de la jeunesse). Laquelle marque est depuis l’entame de cette saison 2022-2023 et pour trois ans, le sponsor majeur à l’avant des maillots de l’AS Saint-Etienne. Entre temps, elle a été introduite à la bourse de Paris.

Smart Good Things est le sponsor majeur de l’ASSE

Or Serge Bueno, s’il venait à prendre les parts de l’Asvel, rejoindrait de fait le board de l’Olympique Lyonnais, puisque le club de football est lui même actionnaire de l’équipe de basket voisine. D’abord à hauteur du quart, puis du tiers du capital de la formation. Smart Good Things n’a pas que l’ASSE, dans son portefeuille d’équipes sponsorisées (la marque est aussi liée au RC Lens ou au PSG), mais les Verts assurent la plus grosse visibilité, avec l’espace à l’avant sur les maillots.

De l’OL à l’ASSE via l’Asvel et le sponsoring

Rappelons qu’il y a déjà une forme de proximité entre l’OL et l’ASSE, par le double truchement de l’Asvel et de Smart Good Things, puisque Tony Parker est lui même entré dans l’actionnariat, au printemps 2022, du groupe fondé par Serge Bueno.