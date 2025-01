Vinicius Jr pose avec sa montre du Parrain à 350 000€

Vinicius Jr, ses trophées et sa montre à 350 000 euros. – @Jacob&Co

Vinicius Jr a bien fini l’année 2024. L’attaquant du Real Madrid a remporté un trophée de plus, un individuel que celui The Best du meilleur joueur de l’année de la FIFA. Tout sourire, il a récemment posé à l’image, avec ses récompenses de la saison et au poignet sa dernière pièce d’exception : la montre Opera Godfather de Jacob & Co, une création exclusive inspirée du film culte « Le Parrain ».

Estimée à près de 350 000 euros, cette montre en or rose sertie de diamants n’existe qu’en 50 exemplaires dans le monde. Outre Vinicius Jr, le combattant irlandais, Conor McGregor en est un autre propriétaire.

« Le Parrain » comme hommage au créateur de cette montre exclusive

Ce garde-temps de 49 mm de diamètre est un véritable hommage au chef-d’œuvre cinématographique. On y retrouve notamment une sculpture miniature de Don Vito Corleone arborant sa célèbre rose à la boutonnière. Plus surprenant encore, la montre intègre un mécanisme musical qui joue le thème iconique du film sur simple pression.

Cette montre, qui combine un tourbillon sur trois axes avec des éléments rotatifs sous son verre bombé, reflète aussi l’histoire personnelle de Jacob Arabo, le fondateur de Jacob & Co. « Le Parrain » fut en effet le premier film qu’il découvrit à son arrivée aux États-Unis depuis l’Ouzbékistan, en 1979, à l’âge de 14 ans.