ASSE: Le sponsor majeur des Verts est entré en bourse

Tony Parker et Sege Bueno accélèrent la croissance de la marque Smart Good Things.

Devenu cet été, sponsor majeur sur le maillot de l’ASSE, après avoir été présent sur la manche, le groupe Smart Good Things poursuit sa marche en avant. Rejoint par l’ancien basketteur Tony Parker, dans l’actionnariat, la marque de boissons en poudres solidaire (et ses déclinaisons proposées depuis), car elle reverse pour part de ses recettes à des causes sociétales, vient de faire son entrée en bourse.

Smart Good Things est devenu sponsor premium de l’ASSE

L’opération s’est initiée ce 2 septembre, sur Euronext Access+ Paris, « suite à la réalisation d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés », écrit le groupe fondé par Serge Bueno, dans son communiqué d’annonce. L’actionnariat de la marque se définit ainsi : 87,98% est à l’appartenance de The Home Bar BevTech Ltd (de Serge Bueno et ses partenaires), Initiative & Finance a 9,32% des parts, et les 2,7% restantes sont aux « autres actionnaires ».

Une croissance rapide soutenue par l’entrée en bourse

Un temps, selon L’Equipe, intéressée par le rachat de l’AS Saint-Etienne, la marque Smart Good Things est finalement devenue un partenaire « particulier ». Elle est aussi un sponsor de plusieurs autres clubs du football, notamment du PSG, pour les trois prochaines saisons ou le commanditaire majeur de l’ASVEL, de Tony Parker. L’entrée en bourse doit permettre à l’entreprise d’accélérer « ses perspectives de développement ». Le capital social est divisé en 1 073 232 titres, pour une valorisation retenue à l’inscription, de 102 772 696 euros.