PSG. L’impact d’un possible transfert de Kvaratskhelia sur les finances de Naples

Le PSG accélère sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia.

Une possible vente de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain cet hiver pourrait générer la deuxième plus grosse plus-value de l’histoire du Napoli et de la Serie A. Le club italien, qui réclame 80 millions d’euros pour son attaquant géorgien, pourrait réaliser une plus-value record de 77,8 millions d’euros.

Vers une plus-value record pour le Napoli

Recruté pour seulement 11 millions d’euros à l’été 2022, « Kvara » ne pèse plus que 2,2 millions dans les comptes napolitains après amortissement. En incluant les économies réalisées sur son salaire et l’amortissement restant, l’impact positif total sur les finances du club atteindrait 79,5 millions d’euros, selon les calculs de Calcio e Finanza.

Possiblement la 2e vente la plus chère de l’histoire du Napoli

Cette opération se classerait juste derrière la vente record de Gonzalo Higuain à la Juventus (86,2 millions de plus-value) et devant le transfert de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United (76,2 millions). Un coup financier majeur pour Naples, qui perdrait toutefois l’un des artisans de son dernier titre de champion, auteur de 30 buts en 107 matchs sous le maillot azzurro.