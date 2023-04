Prédiction du classement final de Ligue 2 selon les bookmakers

Il reste huit journées à disputer en championnat de France de Ligue 2, saison 2022-2023.

Huit journées, c’est ce qui nous sépare du dénouement final de la saison 2022-2023 de Ligue 2. La dernière levée est prévue le 2 juin, nous connaîtrons alors l’identité des deux promus parmi l’élite et des quatre formations reléguées, dans cet exercice singulier. Sans attendre jusque-là, voilà compilé ci-dessous, le classement final du championnat, tel qu’il est imaginé par les bookmakers, à ce stade précis de la saison. En prenant pour base d’une part les équipes de la course à la montée et de l’autre, celles qui jouent le maintien.

Le Havre et le FCGB devraient conserver leur place

C’est serré en tête derrière Le HAC qui domine le championnat depuis plusieurs journées. Les Havrais devraient retrouver l’élite, accompagnés des Girondins de Bordeaux, dans le mano à mano qu’ils livrent avec Metz et Sochaux. De ce point de vue, rien n’a bougé dans les prédictions des opérateurs qui envisageaient déjà ce scénario, sur les premiers jours de cette année 2023.

Rodez et Pau sauvés, l’ASSE dans le ventre mou ?

A l’arrière, par contre, les forces en présence se sont inversées. Si les Chamois Niortais et les Crocos du Nîmes Olympique restent dans la « charrette », le Rodez Aveyron Football et le Pau FC en sont sortis, au détriment des Tangos de Laval et des Nordistes du Valenciennes FC. Quant à l’ASSE, en ballotage légèrement favorable, il y a quelques semaines en arrière, les bookmakers n’ont désormais plus de craintes de voir les Verts chuter encore. Ils les placent, à l’arrivée, dans le ventre mou du championnat.

1. Le Havre

2. Bordeaux

3. Metz

4. Sochaux

5. SC Bastia

6. Caen

7. Grenoble Foot

8. Guingamp

9. Paris FC

10. US Quevilly

11. Amiens

12. Saint-Etienne

13. Annecy

14. Rodez Aveyron

15. Pau

16. Valenciennes

17. Nîmes

18. Laval

19. Dijon FCO

20. Niort