Futur classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers

Si les bookmakers voient juste, le HAC et le FCGB grimperont en Ligue 1, eux qui justement dominent le championnat.

Après 19 journées de Ligue 2, certaines tendances commencent à se confirmer. A mi-parcours, le classement commence à devenir un peu plus clair. Après une moitié de saison, le Havre caracole en tête, avec un bilan impressionnant : douze victoires, six nuls, et une défaite. Les hommes de Luka Elsner totalisent 42 points, devant les Girondins, 33 points. Lorsque les bookmakers sont interrogés pour savoir qui sera champion, la cote du club havrais est de 1,7. Ils sont donc les favoris. De son coté, l’ASSE ne devrait pas être relégué.

Le Havre presque assuré de monter d’après les bookmakers, talonné de près par les Girondins et le FC Metz

Le champion est assuré de monter en Ligue 1. Par conséquent la cote du Havre pour la montée est de 1,2, d’après les bookmakers. Autant dire que selon eux, il ne fait peu de doutes quant au sort des hommes de Luka Elsner. Deuxième de Ligue 2, à neuf points du club havrais, les Girondins de Bordeaux sont, quant à eux, coté à 4,5 lorsqu’il s’agit du titre de champion, et leur cote est de 2,25 pour une montée en Ligue 1. Troisième du championnat, Metz a un train de retard pour le titre, d’après les traders. La cote pour que Metz soit champion est à 9. Celle-ci est beaucoup plus basse, et donc plus envisageable, lorsqu’il s’agit d’une montée en Ligue 1 puisqu’elle est de 2,5.

L’ASSE devrait parvenir à se sauver selon les bookmakers

Actuellement dernier du championnat, l’ASSE devrait se sauver, à en croire les bookmakers. En effet, la cote pour que le club stéphanois soit relégué est de 2,5. Cinq équipes sont mieux cotées, et ont donc plus de chances de descendre d’après les traders. Le Chamois Niortais et Nîmes Olympiques, respectivement 18ème et 19ème du championnat, ont une cote de 1,5. Tandis que Rodez, actuel 17ème, est cotée à 1,75. Pau, 15ème, est à 2. Quant à Laval, quatorzième au classement, est cotée à 2,25.

Une saison de Ligue 2 pas comme les autres

Cette saison 2022/2023 de Ligue 2 est différente des autres. En effet, seules les deux premières équipes du championnat accéderont à l’échelon supérieur qu’est la Ligue 1, et quatre équipes descendront en National 1. La raison ? La réforme voulue par la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une Ligue 1 et Ligue 2 à 18 équipes lors du prochain exercice 2023/2024.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers