Classement des centres de formation en Ligue 2 2022-23 selon la FFF

Etre passé en Ligue 1 favorise-t-il la formation ? Possible…

La Fédération Française de Football (FFF) a publié le classement des centres de formation en Ligue 2, pour la saison 2022-2023. L’évaluation, réalisée par la Direction technique nationale (DTN) de la FFF, vise à reconnaître les performances des centres de formation des clubs de Ligue 2 dans leur travail de développement des jeunes talents.

FCGB, ASSE et HAC en tête sur la formation

Le FC Girondins de Bordeaux se positionne en tête du classement avec une note de 3,8 étoiles. Le club bordelais a su se démarquer par la qualité de sa formation et son investissement dans l’accompagnement des jeunes joueurs. Juste derrière, l’AS Saint-Étienne obtient une note de 3,6 étoiles, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement. Le centre de formation stéphanois a su développer un environnement propice à la progression des jeunes talents et les accompagner dans leur parcours.

La formation cruciale pour les clubs de Ligue 2

Le Havre AC complète le podium avec une note de 3,5 étoiles. Le club havrais a mis en place une structure solide pour former et encadrer les jeunes joueurs, contribuant ainsi à l’émergence de futurs talents. La FFF a précisé que cette évaluation se base sur différents critères, tels que la professionnalisation des joueurs, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la scolarité et la représentation européenne des joueurs formés par les clubs de Ligue 2.

Ce classement des centres de formation en Ligue 2 met en lumière les clubs qui se sont distingués dans leur engagement envers la formation des jeunes joueurs. Ces centres de formation constituent une étape cruciale dans le parcours des joueurs en devenir, et leur efficacité contribue à l’essor du football français.

