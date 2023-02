ASSE – Amiens SC sera en clair à la TV

Le duel entre l’ASSE et Amiens sera match directeur en clair, pour la 27e journée de Ligue 2.

Et rebelotte pour la chaîne L’Equipe et les Verts de Saint-Etienne, puisqu’après ce samedi et le match face à Pau, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2, l’ASSE rejouera en clair à la TV contre Amiens SC, le samedi 11 mars à partir de 19h00. L’affiche sera le match directeur de la 27e journée, diffusé à la fois sur la chaîne de L’Equipe et sur les antennes d’Amazon.

Après Pau, l’ASSE recevra Amiens sur les antennes de L’Equipe

En dépit des difficultés sportives, qui tendent toutefois à s’arranger, les hommes de Laurent Battles restent la valeur sûre des diffuseurs. BeIn Sports, qui a le droit de diffusion de 2 matchs par journées, a le club le plus souvent en premier choix. L’Equipe également, quand BeIn n’en veut pas. C’est que les supporters de l’ASSE sont mobilisés en toutes circonstances, derrière leur écran ou directement au stade ; au coude à coude avec les Marines, sur les affluences à domicile, c’est eux qui dominent en nombre dans les parcages des tribunes adverses, cette saison 2022-2023.

BeIn Sport a choisi le choc au sommet entre Sochaux – Bordeaux

Au soir de la 25e journée, Saint-Etienne est classé quinzième de la Ligue 2, désormais à portée plus respectable des premiers relégables, tandis que l’Amiens SC pointe neuvième, à quasiment même distance (+/- 10 points), de la relégation et de l’accession en Ligue 1. Ce même samedi se jouera, un peu plus tôt sur BeIn Sport le bouillant choc entre Sochaux et Bordeaux, respectivement dauphin et troisième, derrière le leader Le Havre.