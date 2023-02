ASSE – Pau FC sera en clair à la TV

L’ASSE recevra Pau à Geoffroy-Guichard et en clair à la télé.

Bonne nouvelle pour tous les fans de l’ASSE et/ou du Pau FC, car ils pourront suivre leur équipe en clair à la télévision, le samedi 25 février 2023 à partir de 19h. Le match de Saint-Etienne et l’équipe béarnaise, à Geoffroy-Guichard, a en effet été choisi comme « match directeur » de la 25e journée du championnat de France de Ligue 2.

ASSE – Pau FC en match directeur de la 25e journée

A ce titre donc, la rencontre sera doublement diffusée, à la fois en privé sur Amazon pour les abonnés (en tant que titulaire des droits sur toute la Ligue 2) et en accessible au plus grand nombre, sur la chaîne L’Equipe. Ce sera une opposition à très fort enjeu entre deux formations de la deuxième partie du tableau, qui luttent l’une comme l’autre, pour rester en Ligue 2.

La 25e journée s’étendra principalement sur le samedi et s’achèvera le lundi par l’affrontement des ex de la Ligue 1, entre Amiens et les Girondins de Bordeaux.