ASSE: 6 latéraux libres sur le mercato pour remplacer Yvann Maçon

Bouna Sarr cherche à rebondir après l’échec de son transfert au Bayern Munich.

La saison sportive d’Yvann Maçon a bien mal débuté. Au dernier jour du mois d’août, dans le match perdu par l’ASSE face à Brest (0-4), le latéral des Verts s’est durement blessé au ménisque et il va donc conséquemment devoir subir une intervention chirurgicale. Son absence est estimé à au moins deux mois et selon L’Equipe, elle pourrait contraindre les dirigeants stéphanois à recruter un renfort défensif.

L’ASSE pense à recruter pour palier la blessure de Maçon

Yvann Maçon a l’avantage de la polyvalence au poste de latéral, bien que le couloir droit ait sa préférence. Pour le remplacer, l’AS Saint-Etienne peut avoir l’option d’un joker, à condition qu’il joue en France, mais le mieux pour le promu est encore de viser le marché des joueurs libres car des profils au même poste espèrent un nouveau challenge.

Nous en avons relevé sept, majoritairement des joueurs à droite, mais deux profils de gauchers que sont Ghislain Konan (ex stade de Reims) et Layvin Kurzawa (ex Paris Saint-Germain). L’un comme l’autre a l’avantage de connaître les rouages du championnat de France de Ligue 1 et d’avoir de l’expérience dans des clubs ambitieux. Mais ils sont aussi potentiellement chers sur le salaire.

Pas mal d’anciens de la Ligue 1 dans la liste des latéraux libres

Cela peut-être aussi le cas de Cédric Soares, ex-joueur des Gunners d’Arsenal. Il est, en latéral droit, l’un des deux profils choisis qui n’a jamais connu le foot hexagonal. Lui et le Néerlandais Timothy Fosu-Mensah, formé dans la pouponnière à talents de l’Ajax, puis. à Manchester United, il sort d’une expérience en Allemagne avec le Bayer Leverkusen.

Restent les trois noms qui semblent le mieux coller pour des raisons de connaissance de la Ligue 1, d’expérience et d’acquis dans des clubs chevronnés : d’abord l’ancien bordelais Enock Kwateng et avec lui, Serge Aurier (ex TFC, PSG, Tottenham, Galatasaray…), ou Bouna Sarr, révélé à l’Olympique de Marseille au poste de latéral droit, avant de tenter (sans trop de réussite), le challenge allemand au sein du géant Bayern Munich.