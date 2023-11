Après le Real, Vinicius Jr prolonge un autre contrat majeur

Vinicius Jr et Nike, l’histoire se poursuit.

Après une bataille juridique plus tôt cette année, Vinicius Jr a officiellement signé un nouveau partenariat à long terme avec Nike qui le hisse dans le contingent des stars associées à l’équipementier américain. Vinicius Jr a eu des problèmes juridiques avec Nike en février 2023 et voulait résilier unilatéralement son contrat avec la marque, mais la Virgule a porté l’affaire devant les tribunaux et tout a été réglé.

Après avoir été en froid, Vinicius Jr s’est rabiboché avec Nike

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Adidas et Puma voulaient signer Vinicius, mais à la fin, c’est Nike qui l’a emporté. Si les détails du nouvel accord ne sont pas connus, l’attaquant brésilien s’était précédemment engagé avec son sponsor sur dix ans, en 2018. Selon les estimations de la presse anglaise, il rapportait près d’une dizaine de millions d’euros annuels à l’intéressé. Vinicius Jr porte les couleurs de Nike depuis ses débuts dans le football professionnel.

Une autre prolongation après celle annoncée avec le Real Madrid

Avant Nike, l’international auriverde a paraphé un autre contrat majeur au dernier jour du mois d’octobre, en prolongeant avec son club le Real Madrid. Il s’est engagé au service du club de la capitale d’Espagne jusqu’en 2027. A cette occasion le joueur a plus que triplé son salaire avec les Merengue.