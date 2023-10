Real Madrid: Salaire, clause, durée, les détails du nouveau contrat de Vinicius Jr

Vinicius Jr est désormais sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027.

Le Real Madrid a annoncé ce mardi dernier jour d’octobre, la prolongation du contrat de Vinicius Jr, un accord qui renforce sa position au sein du club espagnol. Cette extension était en préparation depuis plusieurs mois, et le club a choisi le moment opportun pour rendre l’annonce officielle. Vinicius Jr vient en effet de recevoir le Prix Socrates 2023 qui récompense l’engagement associatif ou solidaire des footballeurs.

Le Prix Socrates 2023 rempile avec le Real Madrid

Le président du Real Florentino Pérez et son bras droit, José Ángel Sánchez, ont donné leur feu vert pour annoncer la prolongation du contrat de Vinicius Jr ce mardi, au lendemain de la cérémonie du Ballon d’or. Cette décision a été prise après la victoire du Real Madrid sur le Barça, et l’image impeccable de Jude Bellingham, à la fois sur le plan sportif et personnel, a contribué à apaiser les préoccupations liées aux écarts de conduite de Vinicius Junior.

Vinicius Jr triple son salaire avec son nouveau contrat

Bien que le Real Madrid n’ait pas rendu publiques toutes les données financières de ce nouvel accord, il est rapporté par le média Sport que le salaire de Vinicius augmentera considérablement. Le contrat est désormais étendu jusqu’au 30 juin 2027, et le salaire annuel net du Brésilien passera de 3 millions d’euros à 10 millions d’euros, auxquels s’ajouteront des primes et des bonus, notamment pour le Ballon d’Or, les titres remportés et la durée totale du nouveau contrat.

Une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros

Avec cette prolongation, Vinicius Jr se situe parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif du Real Madrid, aux côtés de stars comme Jude Bellingham. De plus, l’accord est assorti d’une clause de libération de 1 milliard d’euros, ce qui reflète la confiance du club en son potentiel et son avenir au sein de la formation madrilène.