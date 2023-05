Vinicius Jr: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Si les marques lui préfèrent présentement son aîné Neymar, Vinicus Jr peut légitimement espérer élever ses partenariats commerciaux dans les années à venir.

A seulement 22 ans, du fait de son talent certain et de sa progression croissante vers les sommets, Vinicius Junior bénéficie du soutien de nombreux sponsors de renom. Le joueur du Real Madrid a déjà signé des partenariats lucratifs avec plusieurs grandes marques, ce qui témoigne de sa popularité et de son potentiel sur et en dehors du terrain. L’une de ses collaborations les plus notables est signée avec Nike, l’un des équipementiers sportifs les plus influents au monde.

Avec Nike, Vinicius Jr s’est brouillé puis réconcilié

En tant qu’ambassadeur de la marque, Vinicius représente Nike sur les terrains et participe à des campagnes commerciales mettant en avant les produits de la marque. C’est toutefois par ce qu’il considérait comme un manque d’intérêt de la marque à son égard (il n’aurait pas apprécié de ne pas être sélectionné parmi les têtes d’affiches de la campagne liée au Mondial 2022 au Qatar), que le divorce a failli être consommé. Avant que les deux ne se rabibochent.

EA Sports, Gaga Milano et Dolce & Gabbana pour sponsors en plus

Nike l’a recruté alors qu’il n’avait que treize ans. Depuis, le géant de l’équipement sportif est son commanditaire premier. Le plus rémunérateur aussi, selon les différentes estimations il lui vaudrait de gagner près d’une dizaine de millions d’euros annuels. Et selon les informations du Daily Mail, il pourrait plus que doubler prochainement. A ce contrat premium s’ajoutent ses autres collaborations. L’ailier du Real Madrid est notamment l’image de EA Sports pour ses jeux FIFA et futurs EA Sports FC, également des montres Gaga Milano, dont il a pris la suite de son aîné et partenaire de sélection, Neymar et il joue parfois les ambassadeurs au bénéfice de la maison de mode italienne, Dolce & Gabbana. Ces autres collaborations lui vaudrait de gagner plus ou moins un million d’euros annuels supplémentaires.