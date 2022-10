AC Milan: Les salaires des Rossoneri cette saison 2022-2023

Prolongé en février dernier, The Hernandez est devenu le joueur le :mieux payé de l’AC Milan, Divock Origi.

Que faut-il retenir principalement de la grilles des salaires des joueurs de l’AC Milan, cette saison 2022-2023 ? Sûrement la rémunération des joueurs français, puisqu’ils ont la particularité d’être en force, au nombre de six, voire huit avec les binationaux (Fodé Ballo-Touré et Bennacer), qui ont fait le choix d’autres sélections. Au premier rang des Bleus, se hisse le défenseur Theo Hernandez (4 M€ net la saison), depuis qu’en février il a prolongé quatre ans.

Theo Hernandez domine sur le salaire à l’AC Milan

Hernandez devance sur la fiche de paie, Olivier Giroud (3,5 M€/an), Mike Maignan (2,8 M€/an) et Tiemoué Bakayoko (2,5 M€/an). Retenir également que le joueur le mieux payé de la saison dernière a changé. Et pourtant ce même joueur est-il resté chez les Milanais. L’explication ? L’âge qui avance, pour Zlatan Ibrahimovic et avec lui, le poids des responsabilités qui s’amenuise. Ibrahimovic joue pour le plaisir, tant qu’il le peut, contre un salaire réduit de plus de 4,5 fois, de 7 à 1,5 millions net la saison.

Moins de responsabilités égale moins d’argent pour Ibrahimovic

De fait, ce n’est plus le Suédois qui domine le vestiaire, mais Theo Hernandez évoqué plus haut, qui partage ce titre avec le transfuge offensif de Liverpool, Divock Origi. L’un et l’autre approche les 4 millions net de salaire, indépendamment des primes qui s’y ajoutent. En 2021, l’AC Milan avait une masse salariale de 170 millions d’euros, elle était la troisième plus épaisse du Calcio en Italie, après la Juventus Turin (323 M€) et l’Inter Milan, à 262 millions d’euros.

Les salaires des joueurs de l’AC Milan, cette saison 2022-2023

Joueur Salaire Echéance du contrat Mike Maignan 2,8 M€ 2026 Ciprian Tatarusanu 1,2 M€ 2023 Fikayo Tomori 3,5 M€ 2027 Pierre Kalulu 0,6 M€ 2025