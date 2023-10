AC Milan: De nouvelles voitures livrées à Giroud, Hernandez et co

Les nouvelles voitures de fonction ont été livrées aux joueurs de l’AC Milan, parmi lesquels Olivier Giroud.

Quelques jours après être passé par Madrid pour distribuer au collectif merengue les nouveaux véhicules dans le cadre d’un partenariat à l’identique, les joueurs de l’AC Milan a reçu une flotte de 45 véhicules de la marque BMW, pour la saison 2023-2024 lors d’un moment de livraison officielle. Cette livraison a été marquée par une expérience de conduite sportive à zéro émission sur l’hippodrome de San Siro.

BMW a livré ses voitures aux joueur de l’AC Milan

Les chevaux étaient ici électriques BMW i7, BMW i5 et BMW iX et pilotés par les champions actuels du club, tels qu’Olivier Giroud, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Pierre Kalulu et Yacine Adli. Ils étaient accompagnés par des instructeurs de l’école de conduite sécurisée GuidarePilotare de Siegfried Stohr, qui ont prodigué des conseils et expliqué les concepts de conduite sécurisée pour garantir une journée en toute sécurité.

Des i7, i5 et iX pour Giroud, Hernandez ou Adli

« C’était vraiment excitant de prendre le volant de ma nouvelle BMW pour la première fois. Pendant l’essai, j’ai ressenti la même adrénaline que juste avant de fouler le terrain avec le maillot du Milan », s’est réjouit le milieu de terrain français, Yacine Adli. « Puissance, élégance, sécurité : conduire une BMW est une expérience inestimable, c’est prendre le volant d’une légende vivante à quatre roues », a renchérit son homologue international, Olivier Giroud.

BMW et l’AC Milan associés depuis 2021

BMW Italie a conclu un partenariat avec l’AC Milan en 2021, faisant de la filiale italienne de la marque allemande un partenaire premium et automobile du club rossonero. Les deux marques, reconnues mondialement dans leurs domaines respectifs, partagent des valeurs communes et s’engagent à promouvoir une mobilité plus durable et à sensibiliser à des questions sociales essentielles.