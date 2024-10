Cafu: Bienvenue dans sa maison vendue aux enchères la moitié de son prix

Bradée aux enchères l’ancienne maison de Cafu.

L’ancien capitaine de la sélection brésilienne, Cafu, vient de subir un revers financier majeur. Sa luxueuse propriété située à Barueri, dans la banlieue de São Paulo, a été vendue aux enchères pour seulement 20,2 millions de reais (3,3 M€), soit la moitié de sa valeur estimée.

La justice force Cafu à vendre ses biens

Cette vente forcée intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire liée aux dettes accumulées par l’ancien footballeur. Cafu doit notamment plus de 10 millions de reais à une société d’assurance (1,6 M€), sans compter d’autres créances s’élevant à plus de 20 millions. Malgré ses tentatives pour empêcher la vente depuis 2023, la justice de São Paulo a finalement ordonné la mise aux enchères. Le premier tour n’ayant pas trouvé preneur au prix initial de 40 millions de reais (6;6 M€), un second tour a vu la propriété adjugée pour moitié moins.

L’ex gloire de la Seleçao a fait appel de la décision

La demeure en question est un véritable palais moderne. Construite sur un terrain de 3 229 m², elle offre 2 581 m² habitables répartis sur quatre niveaux. Parmi ses nombreux atouts : six suites, plusieurs piscines, une salle de cinéma, un terrain de football et même un ascenseur.

Face à cette situation, Cafu a fait appel de la décision du tribunal, espérant encore pouvoir annuler la vente.