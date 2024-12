A l’amortissement, combien le RC Lens doit vendre Khusanov cet hiver ?

Quelle inspiration géniale a eu le RC Lens en recrutant Abdukodir Khusanov.

Il deviendra sûrement l’une des plus belles affaires de l’histoire du RC Lens. Quand le club nordiste est allé recruter Abdukodir Khusanov à l’Energetik Minsk en Biélorussie, personne n’avait jamais entendu parler du défenseur Ouzbeek, alors âgé de 19 ans. C’était au mois de juillet 2023 et à l’époque, le Racing a payé l’équivalent de 150 000 euros l’indemnité de son transfert.

Une saison et demi plus tard, le défenseur central est annoncé sur le départ, pour soulager une économie du club étriquée, tel que l’a annoncé l’actionnaire majoritaire en début de sa saison. A propos d’Abdukodir Khusanov, les chiffres flambent, il se murmure que l’indemnité sur son prochain transfert pourrait avoisiner les 30 millions d’euros.

150 000 € d’indemnité pour un joueur qui pourrait partir à 30 M€

De façon certaine, non seulement le RC Lens aura largement rentabilisé l’investissement sur son joueur, mais il va au passage réussir une juteuse plus value. Au simple amortissement de l’indemnité payée pour le recruter, il faudrait aux Sang et Or qu’ils le cèdent à l’équivalence de 93 750 euros sur le marché de ce mois de janvier, sur le total des 150 000 euros payés dilués sur la durée de son contrat signé pour quatre ans, jusqu’en 2027.

A 30 millions d’euros cela représente 320 fois la mise de départ. « Malin » est un qualificatif qui convient dans la situation, laquelle a de quoi rendre jaloux à peu près tous les scouts du monde.