Red Bull a dépensé plus de 2 milliards d’€ pour redevenir champion du monde de F1

Pour retrouver le sens de la victoire et de la plus haute marche des podiums, Red Bull a déployé de gros moyens financiers.

Entre 2014 et 2021, l’année du premier titre de champion du monde de Max Verstappen, Red Bull Racing a eu une longue période de reconstruction pour retrouver le haut du podium mondial. 8 saisons au total et un investissement colossal de plusieurs milliards d’euros. Après son quadruplé de 2010 à 2013, le duo Red Bull Racing et Sébastian Vettel abordait la saison 2014 pleine de confiance. Ce sera un échec historique. La première fois depuis 1998 qu’un champion du monde en titre ne remporte pas une victoire la saison suivant son titre. Jacques Villeneuve (et auparavant Damon Hill) ont été les derniers à inscrire ce triste fait dans leur carrière. Vettel complétera ce tableau, alors que son équipier, Daniel Ricciardo, remportait 3 victoires et s’inscrivait comme leader de l’équipe autrichienne.

L’australien verra émerger Max Verstappen entre 2015 et 2018 comme un leader naturel pour Red Bull Racing. L’héritier de Vettel dans l’histoire du team de Milton Keynes. Pendant ce temps, Renault, motoriste historique depuis 2007 quitte la fourniture officielle pour une officieuse, sponsorisé par Tag Heuer et un remplacement par Honda en 2019. Ce dernier détail va permettre à Red Bull Racing de revenir en haut de l’affiche et à Max Verstappen d’obtenir son premier titre de champion du monde en 2021.

Un investissement de 2,2 milliards d’euros de Red Bull pour redevenir champion

Reste que cette période va nécessiter un investissement massif de Red Bull et de ses associés. Selon notre partenaire du Business Book GP, 2,2 milliards d’euros (2,5 milliards de dollars), ont été investis. Des chiffres qui à travers le temps n’ont pas vraiment de valeur, sauf si ils sont traité avec l’équivalence de 2023. Cela donnerait 2,4 milliards d’euros d’aujourd’hui avec l’inflation (et 3 milliards de dollars de 2023). Un record. A la saison, l’investissement de Red Bull a été en moyenne, entre 2014 et 2021 (8 saisons), de 275M€ (soit 300M€ ou 375M$ rapportés à l’échelle 2023).

Red Bull avait investi moins du milliard pour devenir champion la première fois

Par comparaison, cet investissement pour revenir au sommet est à comparer à celui de l’obtention du premier titre, entre 2005 à 2010. A l’époque, la somme de 946 millions d’euros, soit 1,3 milliards de dollars (ce qui donnerait 1,9 milliards de dollars et 1,6 milliards d’euros en 2023). Ou l’équivalent d’un investissement moyen par saison entre 2005 et 2010 6 saisons) de 157,7M€ (soit 267M€ ou 317M$, en 2023).