Lewis Hamilton porte des baskets à 1 000€ introuvables en magasins

Chères et rares les chaussures montrées par Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est bien plus qu’un simple sportif. Passionné de mode, le pilote britannique est une véritable icône et s’affiche régulièrement sur ses réseaux sociaux avec ses nouveaux vêtements. Ce lundi, c’est à travers une story qu’il a montré ses dernières chaussures : une paire de baskets à plus de 1000 euros.

Les nouvelles baskets de Lewis Hamilton

Il s’agit du nouveau modèle de la marque Louis Vuitton, nommé “Sneaker LV Skate”. Vendue à 1010 euros par le joyau du luxe, cette nouvelle paire, fabriquée à base d’un mélange de cuir, de veau, de daim, et qui fait référence à un modèle des années 1990, n’est déjà plus disponible, aussi bien dans les magasins que sur les sites en ligne. Pour les obtenir, les fans de sneakers devront donc passer par les marchés de revente, où le prix grimpe, dépassant 2000 euros.

Lewis Hamilton aime Louis Vuitton

À ce jour, rien ne dit que ces paires de chaussures seront de nouveau mises en vente. Lewis Hamilton et Louis Vuitton, c’est une histoire particulière. En effet, il apprécie la marque et a déjà assisté à de nombreux défilés de celle-ci. Il était même très proche de l’ancien directeur artistique de “LV”, Virgil Abloh, décédé en novembre 2021 des suites d’un cancer. Égérie, entre autres, de Puma, Tommy Hilfiger, le pilote Mercedes, qui est le mieux payé sur le circuit avec un salaire de 45 millions d’euros, n’a, pour l’heure, et ce malgré sa proximité avec la maison, pas signé de contrat avec le numéro un du luxe.