F1: Les salaires des patrons des équipes de la F1 2023

Patron et stratège de l’écurie Mercedes AMG, Toto Wolff gagne l’équivalent en coulisse, de son pilote Lewis Hamilton sur la piste

Les transferts de Fred Vasseur chez Ferrari, Andreas Seidl chez Sauber et la nomination de Andrea Stella chez McLaren, en l’espace d’une journée, annoncent un nouveau mouvement et surtout la revalorisation du poste de Team Principal qui gagne en valeur, à l’aube du championnat du monde F1 2023.

Deux stars se dégagent du lot : Toto Wolff et Christian Horner. Les deux hommes occupent largement le devant de la scène médiatique et leur parole est largement relayée. Derrière, Gunther Steiner tire les marrons du feu, de son image obtenue via Netflix et de ses prises de position dans le paddock. Les trois hommes sont au niveau de leurs pilotes les mieux payés que sont, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Kevin Magnussen. La progression provient du duo Fred Vasseur et l’Allemand Seidl ; le premier en rejoignant Ferrari, l’autre, en passant de McLaren à Sauber/Alfa Romeo/Audi.

Sportune, en partenariat avec le Business Book GP, vous dévoile le salaire estimé des Team Principaux pour la saison 2023 :

Les salaires des patrons des équipes de la F1 2023

1. Toto Wolff (Mercedes AMG) = 42 millions d’euros (16 M€ + 26 M€ de bonus résultats)

2. Christian Horner (Red Bull Racing) = 22 millions d’euros (12 M€ + 10 M€ de bonus résultats)

3. Andreas Seidl (Alfa Romeo/Sauber) = 8 millions d’euros

4. Fred Vasseur (Ferrari) = 6 millions d’euros

5. Gunther Steiner (Haas) = 5 millions d’euros

6. Mike Krack (Aston Martin) = 2,5 millions d’euros

7. Otmar Szaufnaeur (Alpine) = 1,6 millions d’euros

8. Andrea Stella (McLaren) = 1,6 millions d’euros

9. Franz Tost (Apha Tauri) = 1 million d’euros