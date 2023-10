F1: Audi vise un pilote français dès 2025

Esteban Ocon, d’Alpine à Audi ?

Le projet de la marque Audi en F1 progresse. Etape après étape. Mais déjà, le constructeur allemand a dans son viseur, un nouveau line-up à l’horizon 2025. Avec un français dans sa ligne de mire. Loin de l’activité frénétique du paddock, Audi à commencer son programme par le développement de son siège F1 de Neuburg, une ville à vingt kilomètres d’Inglostad. C’est dans cette structure, encore au stade de construction que siègera le groupe motopropulseur F1 de 2026. Un total de 400 personnes seront employés d’ici à 2025.

Du côté de l’usine suisse de Hinwill, Audi reste dans les normes imposés par la Fédération Internationale de l’Automobile pour moderniser Sauber. Un plan de 200 millions sur 4 ans est mis en place. Le staff passera de 550 personnes à 800, à l’horizon 2025.

Le futur line-up Audi 2025

Maintenant que la première phase est lancée, il reste à Audi à trouver ses pilotes pour l’avenir. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ayant été prolongés en 2024, leur futur s’inscrit en pointillé pour la suite du programme. En coulisse courant avril, au nom du projet Audi, le PDG du projet F1, Andreas Seidl a contacté Carlos Sainz, qu’il a bien connu chez McLaren entre 2019 et 2020. En entrant dans le jeu, les Allemands donnent du crédit dans les négociations futures de Sainz avec Ferrari. Surtout qu’il est compris que l’offre d’Audi dépasserait celle de Ferrari, quoi qu’il arrive. Signifiant que le prochain salaire de Carlos Sainz approchera les 20 millions d’euros par saison. Pour le moment, l’Espagnol utilise l’intérêt de la marque allemande pour obtenir un renouvellement de contrat avec Ferrari pour les saisons 2024 et 2025. Quid de 2026 ?…

Un autre pilote est également dans le viseur : Nico Hulkenberg. Mais son âge (38 ans en 2025) rebute un peu les décideurs, tout comme sa constance. L’avantage est qu’il est Allemand, comme son compatriote, Mick Schumacher. La liste comprend aussi Sergio Perez, qui sera en fin de contrat avec Red Bull en 2024 et qui bénéficie d’intérêt économique qui pourrait plaire à la marque au quatre anneaux.

Un interêt pour Esteban Ocon

Enfin, un pilote est venu se rajouter à la liste : Esteban Ocon. Le Français arrive en fin de contrat avec Alpine et vise un nouveau challenge dès 2025. Le vainqueur d’un Grand Prix, pourrait bénéficier d’un contrat plus long que ce que lui propose Alpine. Actuellement payé 9 millions d’euros avec une prime de 3 millions d’euros, selon le Business Book GP, si Alpine F1 Team termine dans le top 4 du championnat du monde des constructeurs, un nouveau contrat pourrait signifier pour lui une augmentation substantielle de ses revenus. Bottas et Zhou cherchent également à continuer l’aventure. Mais, il est déjà entendu qu’Audi souhaite débuter son ère en 2025 par un nouveau Line-Up qui pourrait être complètement nouveau en 2026. Par exemple un duo Sainz – Ocon en 2026 ?