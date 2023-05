DFCO: Après 7 saisons sous Lotto, Dijon officialise son nouvel équipementier

Nike est le nouvel équipementier du Dijon Football Côte-d’Or.

Le Dijon FCO (DFCO) a annoncé avoir trouvé un nouveau partenaire pour la fourniture de ses équipements. Après une collaboration de sept ans avec la marque italienne Lotto, le club accueillera Nike en tant qu’équipementier officiel à partir de l’ouverture de la saison prochaine, au 1er juillet 2023, et ce pour les trois prochaines saisons.

Nike signe trois ans avec le Dijon FCO

Nike a déjà été le fournisseur officiel du DFCO à deux reprises par le passé, de 2004 à 2006, puis entre 2009 et 2013. Cette nouvelle collaboration marque le début d’une nouvelle aventure pour le club. La marque à la Virgule fournira tous ses licenciés, des joueurs professionnels aux équipes de formation, en passant par la section féminine, en vêtements pour les rencontres et les entraînements.

La fin d’une histoire de sept ans avec Lotto

Le DFCO était cette saison 2022-2023, le seul club du football professionnel à porter les couleurs de la marque italienne Lotto. Nike a pour sa part les clubs de Grenoble et de Sochaux en partenaires en Ligue 2, plus le Paris SG et Montpellier, à l’étage supérieur de la Ligue 1.