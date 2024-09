Islam Slimani est devenu l’un des joueurs les mieux payés d’Afrique

Nouveau club et challenge pour l’ancien monégasque, Islam Slimani.

Islam Slimani boucle la boucle. A 36 ans, l’inoxydable et baroudeur d’attaquant a choisi de rentrer en Algérie, son pays, pour ce qui semble probablement une fin de carrière à domicile. L’ancien joueur de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais ou du Stade Brestois en Ligue 1 s’est engagé avec le CR Belouizdad, un club basé dans la capitale, Alger. Ce même club qu’il a fréquenté plus jeune et l’a hissé vers les sommets.

Slimani a refusé un contrat supérieur d’un club concurrent

Slimani arrive en provenance de l’Europe et du KV Malines en Belgique, qu’il a quitté libre après quelques mois. Pour ne pas écorner son image auprès des supporters locaux, il a refusé selon la presse algérienne une offre financièrement supérieure du club rival le MC Alger, qui a finalement embauché à sa place, un autre ex de la Ligue 1 qu’est Andy Delort.

L’un des footballeurs les mieux payés du continent africain

Slimani a paraphé un contrat sur les deux prochaines saisons jusqu’en 2026 pour un salaire estimé à plus de 45 000 euros mensuels, qui pourraient s’élever à plus ou moins 60 000 euros, à l’addition des primes, notamment celle à la signature. Ce qui fait alors dire aux médias locaux que l’attaquant devient pour l’occasion l’un des footballeurs les mieux payés sur le continent africain.