Skoda sponsor du Tour de France depuis 20 ans : 10 chiffres marquants du partenariat

Skoda est un acteur majeur du Tour de France depuis 20 ans et 21 éditions.

Vingt ans. C’est l’anniversaire que célèbre Skoda avec le Tour de France, sur cette édition 2024 : voilà vingt ans (et 21 éditions) que le constructeur automobile est partenaire de l’événement. Et bientôt dix, qu’il est le sponsor majeur officiel du maillot vert du meilleur sprinteur (depuis 2015).

Vingt ans, c’est long, et à la fois profitable à la marque, puisqu’elle a tout ce temps étendu son influence dans le cyclisme, du maillot vert, à la fourniture de véhicules en course ; du programme We Love Cycling né en 2016, à la course féminine du Tour de France, que Skoda soutient depuis sa création…

Vingt ans c’est long vous dit-on, alors pour résumer facilement tout l’intérêt et le ROI (retour sur investissement) du partenariat, nous avons compilé ces deux décennies de sponsoring en dix chiffres marquants.

10 chiffres marquants du partenariat de SKoda avec le Tour de France

1 Les véhicules de la caravane Skoda sont le premier élément dont se souviennent les spectateurs (à 42%)*

32 Le nombre de caravaniers présents en permanence pendant Le Tour de France

92% Des personnes interrogées affirment que Skoda est un acteur majeur du cyclisme*

250 Véhicules Skoda mobilisés sur le Tour de France. Durabilité et question environnementale obligent, ils sont tous entièrement électriques et hybrides rechargeables. Skoda fournit l’organisation ASO, mais aussi de nombreuses équipes engagées en course ainsi que des partenaires et prestataires présents, tels que France Télévision ou Mécénat chirurgie cardiaque.

348 Articles de la presse et du web associés à la marque (dont un de plus que ce sujet!)

600 Invités reçus sur les différents dispositifs hospitalités Skoda pendant les trois semaines de la course

2028 Annoncé en février dernier, le partenariat de Skoda avec ASO, pour le Tour de France masculin a été prolongé jusqu’en 2028

40 000 Les membres du programme We Love Cycling en France

Plus de 300 000 interactions sur les différents réseaux sociaux durant la période du Tour de France et quelques 4,5 millions de vues sur la plateforme TikTok

500 000 Goodies 100% verts distribués par la caravane : t-shirts, bobs, sacs cabas, porte-clés. Un QR code est intégré à chacun, que les spectateurs peuvent scanner pour participer à des concours de la marque.

*Etude Tour de France Spectateurs signée Kantar