Sicoob s’offre Endrick, la pépite du Real Madrid

Endrick est la nouvelle image de Sicoob.

Groupe spécialiste du crédit et de la banque coopérative, Sicoob vient de s’offrir le renfort d’un ambassadeur prestigieux, en la personne de la nouvelle pépite montante du football brésilien : le jeune attaquant Endrick. Ce dernier ne vient pas seul, il est accompagné d’un autre illustre footballeur, lui déjà dans la légende de son pays, que le milieu de terrain, Zico.

Endrick pour rajeunir et moderniser l’image de Sicoob

Le choix d’Endrick, représentant de la génération Z, s’inscrit dans une volonté de moderniser l’image du coopérativisme financier et d’attirer un public plus jeune. De son côté, Zico incarne la confiance et l’expérience, des valeurs chères à Sicoob. « Nous sommes enthousiasmés par la possibilité de travailler avec Endrick et Zico, deux icônes du football qui représentent le meilleur du sport et la détermination brésilienne. Nous pensons que cette alliance renforcera nos valeurs coopératives et attirera une nouvelle génération de coopérateurs qui s’identifient à ces exemples d’excellence », justifie Francisco Reposse, directeur commercial de Sicoob.

« Endrick est devenu un véritable phénomène dans le football, admiré par des millions de personnes à travers le monde. Nous voulons unir nos forces pour créer un lien avec les jeunes, démontrant que Sicoob est une entreprise innovante et accessible », poursuit ce dernier. « Notre objectif est de mettre en valeur comment les coopératives financières proposent des solutions modernes alignées avec les valeurs et les attentes de cette nouvelle génération ».

Des partenariats qui s’étendent ailleurs qu’aux terrains de football

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie marketing plus large de Sicoob, qui inclut également des partenariats dans le monde de la musique et des apparitions dans des productions télévisuelles populaires. L’objectif est de renforcer la visibilité de la marque et de démontrer la pertinence du modèle coopératif dans la vie quotidienne des Brésiliens.