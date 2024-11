LOSC. Salaire, prime, ce que Jonathan David réclamerait aux clubs qui le voudraient

Jonathan David est dans sa dernière saison contractuelle avec le LOSC et la tendance du moment est à un départ de l’attaquant canadien. Soit dès cet hiver, pour que Lille puisse retirer une indemnité sur son départ. Soit au 30 juin prochain à l’expiration de son contrat. Car alors, le joueur et ses représentants seront en position de force à la table des négociations.

A ce propos, le journaliste italien Nicolò Schira dévoile les détails de rémunération autour duquel discuterait l’entourage de l’international canadien. Il serait question d’un salaire annuel triplé, de 2 à 6 millions d’euros et d’une prime à la signature de 10 millions d’euros. Soit, si elle est lissée sur un contrat de cinq ans, 2 millions de plus annuels. Donc près de 8 millions d’euros.

Ces émoluments écartent certaines pistes fantaisistes évoquées, comme l’Olympique de Marseille. A part le PSG possiblement en France, un départ vers l’étranger est l’hypothèse la plus probable. Il se dit que Manchester United, la Juventus Turin, l’Inter Milan et Liverpool le convoiteraient avec gourmandise.

Jonathan #David doesn’t want to extend his contract with #Lille and is ready to leave #LOSC as a free agent at the end of the season. The canadian asks a 5-years contract with a salary of €6M/year and a bonuses of 10M at signing. He currently earns 2M/year at Lille. #transfers

