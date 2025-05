Salaire. Combien gagne Corentin Moutet ?

Corentin Moutet cumule près 4 millions d’euros de gains en carrière.

Actuellement 73e mondial, Corentin Moutet fait partie de cette catégorie de joueurs professionnels qui évoluent dans le ventre mou du circuit ATP, loin des revenus astronomiques des stars du tennis mondial. La réalité économique du tennisman français de 26 ans illustre parfaitement les disparités financières qui caractérisent le tennis professionnel.

Contrairement aux sports collectifs où les salaires sont garantis, les gains au tennis dépendent exclusivement des résultats sportifs. Pour Moutet, cette réalité se traduit par des variations importantes d’une saison à l’autre. Sa progression récente sur le circuit, notamment sa première victoire contre un Top 10 face à Holger Rune au Masters 1000 de Rome cette année, influe directement sur ses revenus.

Le système de prize money de l’ATP récompense chaque tour franchi dans les tournois. Un premier tour perdu dans un ATP 250 rapporte environ 7 000 dollars, tandis qu’une victoire au même niveau peut générer jusqu’à 12 000 dollars. Les Grands Chelems offrent des dotations plus conséquentes : un premier tour à Roland-Garros cette année garantit déjà 78 000 euros.

Moutet participe au tournoi les plus huppés du circuit mondial

Les revenus d’un joueur comme Moutet ne se limitent pas aux gains en tournois. Les contrats d’équipementiers constituent une source complémentaire, bien qu’à son niveau de classement, ces partenariats restent modestes comparés aux accords multimillionnaires des têtes de série. Les frais professionnels grèvent également substantiellement ces revenus. Coach, préparateur physique, frais de déplacement, hébergement et matériel représentent un budget annuel estimé entre 150 000 et 200 000 euros pour un joueur du calibre de Moutet.

La position au classement ATP détermine directement l’accès aux tableaux principaux des tournois les plus dotés. En tant que 73e mondial, Moutet accède automatiquement aux Masters 1000 et aux Grands Chelems, évitant les coûteuses et incertaines qualifications. Cette stabilité dans le Top 100 lui permet de planifier sa saison et d’optimiser ses déplacements, facteur crucial dans la gestion budgétaire d’un joueur professionnel évoluant à ce niveau du circuit.

Salaire de Corentin Moutet en 2024

Annuel : 698 155 $ (619 122 €)

Mensuel : 58 180 $ (51 591 €)

Hebdomadaire : 13 426 $ (11 905 €)

Quotidien : 1 913 $ (1 696 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 4 458 341 $ (3 953 646 €)