Roland-Garros 2025. Toutes les primes (prize money) du tournoi

Le tournoi de Roland-Garros 2025 applique la parité sur les primes.

Roland-Garros, c’est parti ce dimanche 25 mai par le début des tableaux finaux. Pour cette édition 2025 du tournoi parisien l’organisation distribue un prize money total record de 56,352 millions d’euros, soit une hausse de 5,21% par rapport à l’année précédente. Une augmentation qui témoigne de la croissance continue du Grand Chelem français et de sa volonté d’attirer les meilleurs joueurs mondiaux.

Les vainqueurs du simple messieurs et dames empocheront chacun 2,55 millions d’euros, confirmant l’égalité des sexes dans la dotation financière. Un montant qui place Roland-Garros dans le peloton de tête des tournois les plus rémunérateurs du circuit ATP et WTA.

L’effort financier ne se limite pas aux phases finales. Toutes les phases du tournoi bénéficient d’une augmentation, avec une progression particulièrement marquée de 6,37% pour le tableau principal. Cette politique vise à mieux rémunérer l’ensemble des participants, y compris ceux éliminés précocement.

Un joueur ou une joueuse sortant dès le premier tour du tableau principal touchera désormais 78 000 euros, contre 74 000 en 2024. Une somme non négligeable qui permet aux joueurs de rang modeste de rentabiliser leur déplacement parisien et de financer leur saison. Même les phases qualificatives n’ont pas échappé pas à cette dynamique haussière. Un joueur atteignant le dernier tour des qualifications a empoché 43 000 euros, tandis que les participants du premier tour des « qualifs » sont repartis avec 21 000 euros en poche.

Troisième tournoi du Grand Chelem sur la question des primes

Cette attention portée aux qualifications s’inscrit dans une logique de développement du tennis mondial, offrant aux joueurs émergents des revenus décents pour poursuivre leur progression sur le circuit professionnel.

Si les dotations du double restent nettement inférieures au simple, elles connaissent également une revalorisation. Les vainqueurs du double messieurs ou dames se partageront 590 000 euros par équipe, soit 295 000 euros par joueur. Un montant qui demeure attractif pour les spécialistes de la discipline.

Cette politique financière agressive s’inscrit dans la concurrence que se livrent les quatre tournois du Grand Chelem pour attirer les stars mondiales et maintenir leur prestige. Roland-Garros, longtemps considéré comme le Grand Chelem le moins doté, rattrape progressivement son retard sur ses homologues. Au comparatif des quatre majeurs du tennis, Roland-Garros est désormais le troisième sur les primes, après l’US Open, Wimbledon, mais devant l’Open d’Australie.

Détail des primes du tournoi Roland-Garros 2024

Simple:

1er tour = 78 000 €

2e tour = 117 000 €

3e tour = 168 000 €

Huitième de finale = 265 000 €

Quart de finale = 440 000 €

Demi finale = 690 000 €

Finale = 1 275 000 €

Victoire = 2 550 000 €

Double:

1er tour = 17 500 €

2e tour = 27 500 €

3e tour = 43 500 €

Huitième de finale = 80 000 €

Quart de finale = 148 000 €

Demi finale = 295 000 €

Victoire = 590 000 €

Double mixte:

1er tour = 5 000 €

2e tour = 10 000 €

Quart de finale = 17 500 €

Demi finale = 31 000 €

Finale = 61 000 €

Victoire = 122 000 €

Tennis fauteuil simples:

Huitième de finale = 8 750 €

Quart de finale = 12 360 €

Demi finale = 20 600 €

Finale = 31 950 €

Victoire = 63 900 €

Tennis fauteuil doubles:

Quarts de finale = 5 150 €

Demi finale = 8 250 €

Finale = 11 350 €

Victoire = 21 650 €

Quad simple:

Quart de finale = 12 360 €

Demi finale = 20 600 €

Finale = 31 950 €

Victoire = 63 900 €

Quad double:

Demi finale = 8 250 €

Finale = 11 350 €

Victoire = 21 650 €