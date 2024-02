Romain Faivre reçoit un nouveau bolide à 100 000€

Romain Faibvre, nouveau bolide pour nouvelle vie.

Parti prématurément de Lorient cet hiver, à six mois de la fin de son prêt, Romain Faivre a traversé la Manche pour rejoindre le club de l’AFC Bournemouth qui l’a recruté l’été dernier (avant de décider de le laisser à la disposition du collectif merlus). Pour sa découverte du football et du sol anglais, le milieu de terrain a reçu les clés d’une nouvelle automobile.

Une Mercedes A45s reçue par Romain Faivre

C’est un modèle Mercedes A45s, tel que le rapporte sur les réseaux sociaux, le groupe Premier Sports qui le lui fournit. « La fusée de poche de 415 chevaux » est-il écrit en légende accompagnant les visuels de ladite automobile signée du constructeur allemand à l’étoile. Celle de Romain Faivre est d’une élégante couleur noire.

L’ancien joueur de Monaco, Brest, l’OL et Lorient découvre le foot anglais

La Mercedes A45s se vend neuve aux environs de 100 000 euros, plus ou moins selon les options et la version choisies. Il faut ensuite compter un budget approchant les 500 euros annuels, pour en assurer le bon entretien. Ancien joueur de l’AS Monaco, du Stade Brestois et de l’Olympique Lyonnais, Romain Faivre a définitivement quitté les Gones en 2023, pour s’engager avec le club de Bournemouth pensionnaire de la Premier League.