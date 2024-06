Risque de dépendance aux paris sportifs : l’ANJ mène campagne avant l’Euro 2024

L’ANJ anticipe une recrudescence des paris sportifs liés à l’Euro 2024 et lance une campagne qui rappelle que les jeux d’argent ne sont pas sans risque.

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) lance une campagne de prévention à l’approche de l’Euro 2024, afin de sensibiliser aux risques d’addiction aux paris sportifs. Plus d’un tiers des Français qui comptent suivre l’Euro ont l’intention de parier, et l’ANJ souhaite marquer les esprits en donnant vie aux mentions légales présentes sur les publicités pour les jeux d’argent.

Le marché des paris sportifs ne faiblit pas. Et l’Euro 2024 devrait l’accentuer

Le marché des paris sportifs est en pleine expansion en France, avec plus de 4 milliards d’euros de mises en ligne engagées en 2023. Le football est le sport qui enregistre le plus grand nombre de paris, suivi du tennis et du basket. L’Euro 2020 avait généré 700 millions d’euros de mises et la Coupe du Monde 2022, 900 millions d’euros. Pour l’Euro 2024, l’ANJ s’attend à un montant des mises proche du milliard d’euros, avec un impact potentiel important en cas de bon parcours de l’équipe de France.

Les jeunes sont les premières victimes de l’addiction aux jeux d’argent

Si la plupart des parieurs ont une pratique récréative et maîtrisée, l’ANJ met en garde contre les risques d’addiction, particulièrement chez les jeunes. En effet, 64% des parieurs sportifs ont entre 18 et 34 ans. L’Observatoire des Jeux estime qu’en 2019, 1,4 million de joueurs de jeux d’argent étaient à risque, dont près de 400 000 au niveau pathologique. Les paris sportifs représentent le risque de jeu problématique le plus important au plan individuel, avec une part de joueurs excessifs 6 fois plus élevée que pour les jeux de loterie.

« Depuis les excès de l’Euro en 2021, les opérateurs de jeux d’argent ont pris conscience de leurs responsabilités en matière de lutte contre le jeu excessif et ont ajusté leurs pratiques », prévient la présidente de l’ANJ, Isabelle Falque-Pierrotin. « Cette dynamique positive doit continuer pendant l’Euro et les JO et l’ANJ sera vigilante sur les pratiques effectives des uns et des autres. En complément des campagnes menées par les pouvoirs publics, l’ANJ souhaite marquer les esprits avec sa campagne qui vise à faire comprendre que les mentions légales sur les publicités ne sont pas seulement une obligation légale mais qu’elles abritent des histoires de vies de joueurs, des témoignages sur les risques liés au jeu excessif tels que ceux que nous recevons tous les jours à l’ANJ. »

Une campagne pour prévenir sensibiliser le plus grand nombre aux risques de la spirale

Pour sensibiliser aux risques d’addiction, l’ANJ lance une campagne choc imaginée par l’agence Rosbeef !. L’objectif est de marquer les esprits en donnant vie aux mentions légales qui figurent sur les publicités pour les jeux d’argent et que peu de personnes regardent vraiment. Le bandeau jaune des mentions légales prend ainsi une place démesurée sur les visuels, et des témoignages de joueurs addicts aux paris sportifs sont mis en avant. La signature de la campagne est la suivante : « 2 lignes en bas d’une pub ne suffiront jamais pour raconter la spirale de l’addiction aux paris sportifs ».