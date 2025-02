Rennes – LOSC plutôt que OM – ASSE pour DAZN

Le match entre l’OM et l’ASSE se jouera sur BeIn Sports.

Pour la 22e journée de Ligue 1, DAZN a choisi de placer en prime time dominical (20h45) la rencontre entre le Stade Rennais et le LOSC Lille. Un choix qui diffère de la phase aller, où la plateforme avait privilégié l’affiche ASSE – OM pour sa case du dimanche soir lors de la 14e journée.

Cette fois-ci, le duel entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne sera diffusé par beIn Sports le samedi à 17h. Un créneau qui, lors de la phase aller, avait été occupé par AS Monaco – Toulouse FC sur la chaîne qatarie.

Le PSG en déplacement à Toulouse le dimanche

DAZN, qui détient les droits de huit matchs sur neuf à chaque journée de championnat, proposera également d’autres belles affiches ce week-end, notamment le PSG en déplacement au Toulouse FC (samedi, 21h05) ou encore l’Olympique Lyonnais qui se rend à Montpellier (dimanche, 15h).

La plateforme de streaming diffusera aussi un alléchant programme dominical à 17h15 avec trois rencontres : RC Lens – RC Strasbourg, Stade de Reims – Angers SCO et Le Havre AC – OGC Nice.