Rémunérations, réforme des statuts, économies… La LFP dévoile son nouveau plan d’action

Vincent Labrune va réduire son salaire, c’est l’une des mesures annoncées par la LFP, dans son nouveau plan d’action.

Réuni ce mercredi 2 octobre, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a validé son nouveau plan d’action décidé à la suite de la réélection récente à la présidence de Vincent Labrune. Très attendue sur le sujet, la LFP s’est engagée dans un programme d’économies, dont les détails doivent toutefois être encore affinés lors du prochain Collège de Ligue 1 mi-octobre.

-30% sur le salaire de Labrune et Rouger

Néanmoins, le président Labrune et le directeur général Arnaud Rouger ont accepté une réduction de 30% de leur rémunération. De plus, contrairement aux pratiques antérieures, aucune indemnité de fin de mandat ne sera prévue pour les dirigeants. C’est la fin des clauses dites « parachutes ».

Parmi d’autres décisions phares, on note la composition d’un nouveau Bureau de sept membres, incluant le président Labrune et des figures importantes du football français comme Jean-Pierre Caillot et Laurent Nicollin. La réforme statutaire n’est pas en reste, avec la création d’un groupe de travail dédié. Celui-ci se penchera notamment sur les règles de parrainage lors des élections et sur les attributions du Bureau. Les conclusions de ce groupe sont attendues pour l’Assemblée Générale de la LFP prévue cet hiver.

Les président du PSG et de l’OM ensemble sur le dossier de la régie commerciale

Enfin, pour renforcer l’implication des clubs dans la gestion de LFP Media, un comité stratégique consultatif a été mis en place. Il réunit des personnalités influentes du football français et international, telles que Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria, chargées de proposer des orientations stratégiques et commerciales.