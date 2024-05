PSG: Real ou Bayern, les supporters du PSG ont une claire préférence pour la finale

Presqu’un Français sur deux croie en la finale de la Ligue des champions pour le PSG et le curseur monte plus chez les amateurs de football.

Est-ce parce que le Bayern Munich au rendez-vous final rappelle un mauvais souvenirs ? Ou la filiation supposée de Mbappé entre le PSG et le Real Madrid ? Toujours est-il qu’interrogés dans le cadre d’un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, les supporters du Paris Saint-Germain ont affirmé clairement leur préférence pour la finale de la Ligue des champions.

Le Real plutôt que le Bayern si le PSG va en finale

A la question : « En cas de qualification pour la finale de Ligue des Champions, lequel de ces adversaires préférez-vous pour le PSG ? », les 258 supporters du club interrogés sur un échantillon de 1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus penchent majoritairement pour un affrontement avec le Real Madrid à 61%, contre 38% qui préfèrent le Bayern Munich et 1% qui ne se prononce pas. A l’aller en Bavière, les deux équipes ont fait le nul, 2-2.

Plus confiants après l’aller contre Dortmund que face à Barcelone

En dépit de la défaite concédée au match aller en Allemagne (1-0), les Français demeurent plutôt optimistes quant aux chances du PSG de se qualifier pour la finale de la C1 à Wembley. En tout cas qu’ils ne l’étaient après la défaite du quart de finale aller contre le FC Barcelone puisque 42% des Français (+14pts), 66% des amateurs de football (+22pts) et 86% des supporters du PSG (+23pts) envisagent la qualification du collectif parisien.