Real Madrid: Un nouveau sponsor de luxe pour Jude Bellingham

Louis Vuitton a recruté le footballeur anglais Jude Bellingham.

Quelques jours après la révélation par son équipementiers et sponsor majeur Adidas d’une première collection signature commune, le milieu anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, est une nouvelle fois le centre de l’actualité « fashion », via la signature de son nouveau contrat de sponsoring avec la marque Louis Vuitton du groupe français LVMH.

Jude Bellingham nouvel ambassadeur de Louis Vuitton

Cette collaboration, orchestrée par Pharrell Williams, directeur créatif de la ligne masculine de Louis Vuitton, témoigne de l’ascension fulgurante de Bellingham sur la scène internationale. À seulement 20 ans, le milieu de terrain s’est déjà imposé comme l’une des figures incontournables du football mondial, alliant talent exceptionnel et charisme indéniable.

« Je suis ravi d’accueillir Jude dans la maison. Sa personnalité charismatique et ce qu’il a déjà accompli dans son parcours inspirant apporteront énormément à notre communauté », a déclaré Pharrell Williams à l’évocation de ce partenariat. En rejoignant Louis Vuitton en tant qu' »Ami de la Maison », Bellingham s’inscrit dans la lignée d’autres sportifs de renom tels que Carlos Alcaraz, Victor Wembanyama ou encore Antoine Dupont. Ce partenariat vise à attirer une clientèle plus jeune tout en consolidant l’image de marque du joueur.

Le milieu du Real Madrid rejoint un casting prestigieux d’athlètes

Le footballeur anglais rejoint Louis Vuitton en tant qu' »Ami de la Maison ». L’annonce intervient après une série de collaborations de Bellingham avec d’autres grandes marques, telles que Lucozade et SKIMS, la marque américaine cofondée par Kim Kardashian.

Avec Louis Vuitton, Bellingham d’ajoute à une liste impressionnante de sportifs déjà associés à la marque, parmi lesquels le tennisman Carlos Alcaraz, le basketteur Victor Wembanyama, le nageur Léon Marchand, et le rugbyman Antoine Dupont. D’autres figures que sont Lewis Hamilton, LeBron James et Paul Pogba ont également été liées à la maison française, participant à ses événements et campagnes publicitaires.