Real Madrid: Un maillot spécial pour la finale de la Ligue des champions

Le Real Madrid portera un maillot événementiel pour sa finale de la Ligue des champions.

Un peu plus loin dans la légende qu’il écrit, le Real Madrid peut inscrire une quinzième fois la Ligue des champions à son palmarès et repousser encore les limites d’un record qu’il est bien seul à retranscrire. Face au Borussia Dortmund, le club merengue sera le favori et largement, pas seulement pour l’expérience qu’il a de la compétition, mais parce que son effectif est calibré pour tout gagner.

Le Real Madrid jouera en blanc sa finale de la Ligue des champions

Dire qu’il y pense à cette nouvelle Coupe au grandes oreilles et dans ce cas un euphémisme, le Real Madrid a tout préparé pour son succès, avec le soin du détail jusque dans la tenue de gala que porteront les joueurs présents sur la pelouse du stade Wembley de Londres. Pour l’occasion, les champions d’Espagne revêtiront un maillot événementiel avec inscrit sur la poitrine, le moment qu’ils seront en train de vivre.

Les éléments de l’événement inscrits à l’avant sur la poitrine des joueurs

Dans leur ensemble forcément blanc qui leur sied, ils afficheront tous les signes distinctifs de cette finale de la Ligue des champions qu’ils disputent ce samedi soir. En face, ils croisent le Borussia Dortmund qui visera lui un deuxième succès dans la compétition, après son premier et seul succès du siècle dernier, en 1997.