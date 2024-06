Real Madrid – Borussia Dortmund: Le comparatif financier des finalistes

Economiquement qui gagne le match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund ?

Wembley accueille ce samedi soir une finale de Ligue des champions qui s’annonce épique. D’un côté, le Real Madrid, machine à trophées européennes, de l’autre, le Borussia Dortmund, club en pleine ascension et revanchard après sa défaite en finale 2013. Mais au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre est aussi l’occasion de voir s’affronter deux des poids lourds financiers du football européen.

Le Real Madrid est une machine à gagner des titres et de l’argent

Le club merengue a conforté sa position de leader économique en 2022-23, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 830 millions d’euros, dépassant ainsi Manchester City. Une performance XXL portée par des revenus commerciaux toujours plus importants (45% du chiffre d’affaires total) et dopée par l’inauguration prochaine du nouveau Santiago Bernabéu, un temple du football qui devrait faire exploser les recettes de match.

Avec un chiffre d’affaires d’exploitation d’environ 425 millions d’euros, le Borussia Dortmund se place dans le top 10 européen. Si la croissance est plus lente qu’au Real, elle reste saine (+13% par an) et le club s’appuie sur un modèle économique solide, avec des revenus commerciaux qui représentent 53% du total.

Le Borussia Dortmund a redressé les comptes depuis les pertes de la Covid

Si les deux clubs ont affiché un bénéfice net d’environ 10 millions d’euros en 2022-2023, la situation financière globale diffère. Le Real Madrid a dégagé un résultat net positif de 26 millions d’euros sur les 3 dernières saisons, tandis que le Borussia Dortmund a accumulé une perte nette de près de 100 millions d’euros, impacté par la pandémie.

Cette domination financière du Real Madrid se retrouve également sur le terrain. La valeur marchande de son effectif est estimée à 1,13 milliard d’euros, contre 568 millions d’euros pour Dortmund. Un écart qui se retrouve également dans le prix du onze de départ, évalué à 793 millions d’euros pour le Real contre 344 millions d’euros pour le club allemand. Cependant, l’histoire nous a montré que les surprises sont toujours possibles en football. Le Borussia Dortmund, avec son collectif talentueux et son esprit combatif, a les armes pour renverser le géant madrilène.