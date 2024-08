Real Madrid – Atalanta: Ça rapporte combien la Supercoupe d’Europe aux équipes ?

L’UEFA a augmenté la prime de participation à la Supercoupe d’Europe 2024.

Un premier titre dans la saison 2024-2025 se joue entre les Espagnols du Real Madrid d’un côté et les Italiens de l’Atalanta de Bergame, d’un autre : la Supercoupe d’Europe édition 2024. Ce match est l’opposition du vainqueur de la dernière Ligue des champions et de celui qui a gagné la Ligue Europa.

Le Real Madrid et l’Atalanta se disputent la Supercoupe d’Europe 2024

Au-delà de l’ambition sportive et l’occasion donnée d’étoffer le palmarès, il y a un intérêt sportif qui n’est pas négligeable. En effet, tel que nous l’avons appris à Sportune, la prime de cette Supercoupe d’Europe est augmentée en 2024, en même temps que progressent ailleurs toutes les rémunérations versées par l’UEFA, aux candidats des coupes européennes.

Un prize money augmenté par l’UEFA pour cette nouvelle saison

Auparavant payées 3,5 millions d’euros jusqu’à la saison dernière, les deux équipes en lice vont pouvoir prétendre à 500 000 euros de plus pour leur participation. Quatre millions sont donc garantis, un million de plus reviendra au lauréat de la confrontation. En plus d’un trophée, lourd de 5 kilos et haut de 42,5 centimètres.