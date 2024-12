RC Lens, RC Strasbourg. Une (chaude) piste estivale change d’agent

Un Anglais suivi par deux clubs de Ligue 1 vient de changer de représentant.

C’est un transfert qui pourrait relancer les rumeurs. Cet été, le RC Strasbourg et le RC Lens en Ligue 1 ont discuté avec Chelsea, pour obtenir le prêt d’Alex Matos, du milieu de terrain de Chelsea, Alex Matos, d’après les informations rapportées fin août par L’Equipe. Lens était des deux clubs, le plus chaud sur la piste et le joueur était séduit par le projet. Quant à Strasbourg, il a le même propriétaire que les Blues de Chelsea.

Alex Matos rejoint l’influente agence Wassrman

L’opération ne s’est donc pas faite, Lens devant notamment dégraisser pour le recruter, mais peut-être reviendra-t-elle au centre du jeu cet hiver, maintenant que l’Anglais de 21 ans a changé de représentants. Précédemment lié à la société néerlandaise, Sports Entertainment Group, il vient de basculer dans le pool des athlètes de la plus grosse agence internationale, Wasserman, tel qu’elle l’officialise par communiqué

Elle est présente partout, dans tous les grands championnats européens et son portefeuille d’athlète est énorme. Elle a d’ailleurs un pied déjà bien installé au RC Lens, puisque c’est elle qui accompagne les carrières du latéral, Deiver Machado, de Wesley Saïd à l’attaque et du jeune milieu Nassim Ait Mouhou, recruter dans l’été pour renforcer la réserve.