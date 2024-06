RC Lens: Quel sera le budget pour la saison 2024-2025 ?

Joseph Oughourlian appelle à une réduction des dépenses du RC Lens qu’il dirige.

La période est à la diète au RC Lens. C’est en substance le message délivré par le président actionnaire du club Joseph Oughourlian en conférence de presse : « Pierre (Dréossi, fraîchement intronisé directeur général, ndlr), doit nous ramener plus de rigueur financière et l’intelligence sportive perdue depuis le départ de Flo Ghisolfi. » Et d’ajouter un peu après : « Si on veut avoir des performances sur le long terme, il faut retrouver un équilibre financier et de l’ambition qui correspond. »

Un budget réduit pour le RC Lens saison 2024-2025

Cela sous-entend de la part du patron des Sang et Or que le RCL réduise ses dépenses et qu’en conséquence il présente au gendarme financier du football français, un prévisionnel à la baisse pour l’exercice 2024-2025. « Le budget, je vais d’abord le présenter à la DNCG : on s’est positionnés pour être 8e, sans Europe. C’est plus par conservatisme. Et ça ne reflète en rien notre ambition réelle sur le terrain », justifie Joseph Oughourlian.

De 117 millions à 68 millions d’euros de prévisionnel

Il était de 117 millions d’euros et record cette saison 2023-2024, il est vrai stimulé par la présence du club en Ligue des champions. Si Oughourlian n’a pas avancé de chiffre, le journal L’Equipe le fait pour lui l’évoquant à 68 millions d’euros. Ce qui en effet réduit les ambitions à ce niveau puisqu’il correspondrait alors au budget d’un club du ventre mou, entre ceux du RC Strasbourg et du FC Lorient en 2023-2024.

Le Stade Brestois prouve que l’argent ne fait pas (toujours) tout

Tel que le rappelle l’actionnaire majoritaire de l’équipe nordiste, budgets et ambitions sportives ne vont pas toujours de pair, dans un sens positif comme dans l’autre. Le meilleur exemple à suivre pour tous les clubs français est celui du Stade Brestois qui a décroché le podium final et sa qualification à la Ligue des champions avec des moyens très modestes. Mais le PSG est là aussi pour rappeler régulièrement que l’argent fait le bonheur, en tout cas les succès sportifs.