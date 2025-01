RC Lens. Quel est le salaire de Mathew Ryan (AS Rome) que suit le Racing ?

La quête d’un gardien, pour prendre la suite de Brice Samba parti au Stade Rennais, se poursuit au RC Lens. Et peut-être est-elle proche de son dénouement car le club nordiste aurait jeté son dévolu sur le portier de l’AS Rome, Mathew Ryan.

Gardien international australien de 32 ans, il n’est que la doublure de Mile Svilar dans le collectif de la Roma et de surcroît, il est en fin de contrat au terme de la saison en cours. C’est donc pour le club de la Louve la dernière fenêtre du mercato pour le céder en retour d’une indemnité. Transfermarkt le valorise à 2,5 millions d’euros.

Mathew Ryan a toutefois deux saisons de plus en option, négocié quand il s’est engagé au cours de l’été dernier pour une seule saison garantie. Son contrat lui rapporte l’équivalent de 60 000 euros brut mensuels estimés. Pour un RC Lens désireux de faire des économies, l’opération financièrement paraît intéressante. Sportivement, par contre, ça restera à prouver.

Mathew #Ryan is getting closer to #Lens from #ASRoma. #transfers https://t.co/v6IHiemEV1

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2025