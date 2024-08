RC Lens: Quel est le manque à gagner de l’échec en Ligue Europa Conférence ?

C’est une double déception pour le RC Lens que de ne pas s’être qualifié pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence.

La déception est grande et double pour le RC Lens, éliminé ce jeudi soir en barrages (par les Grecs du Panathinaïkos), aux portes de la phase finale de la Ligue Europa Conférence. Elle est d’abord et naturellement sportive, pour les joueurs et le public nordiste. Mais elle est aussi financière, alors même que l’actionnaire majoritaire, Joseph Oughourlian, a publiquement exprimé la nécessité pour son club de faire des économies, et alors que l’UEFA a changé le format du tournoi, en augmentant sa contribution aux équipes qui le dispute.

L’élimination du RC Lens a aussi des conséquences financières

Rater l’étape finale de la Ligue Europa Conférence est un manque à gagner de plusieurs millions d’euros, sinon de la dizaine de millions d’euros. Difficile de le quantifier précisément puisque la grille de répartition, l’ancienne comme la nouvelle d’ailleurs, prévoit des primes en fonction des résultats obtenus. En phase de championnat, puisqu’il n’y a plus qu’une poule unique, la victoire est payée 400 000 euros et le nul 133 000 euros. A cela s’ajoutent des bonus au classement final (400 000 € pour les équipes de 1 à 8 et la moitié pour celles de 9 à 16), puis 200 000 euros le match de barrage, 800 000 € le huitième, 1,3 M€ l’accession aux quarts, 2,5 M€ la demi-finale, 4 million la finale et encore 3 million au vainqueur.

Il y a ensuite le nouveau pilier dit de « valeur ». Il compile les précédents critères du classement au coefficient et du marketpool. Sa contribution est encore difficile à évaluer, mais on peut l’estimer dans le cas du RC Lens, dans une fourchette comprise entre le demi-million d’euros et 2,55 millions d’euros. Enfin, et c’est la part certaine dans cette nouvelle répartition, la prime commune à toutes les équipes qui en C4 s’élève à 3,17 millions d’euros. Elle était précédemment 2,94 millions d’euros sous l’ancienne version du tournoi.

Des primes de l’UEFA et des recettes au stade en moins pour les Lensois

Ce résultat n’évoque par ailleurs que les revenus prévus par l’UEFA aux clubs de la compétition. C’est donc sans les recettes en plus tirées des matchs à domicile, alors que le RC Lens a disputé le week-end dernier contre Brest en Ligue 1, son cinquantième match consécutif à guichets fermés et sachant que les équipes disputeront désormais au moins quatre matchs à domicile, contre trois précédemment.