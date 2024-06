RC Lens, OGCN: Les 10 recrues les plus chères au CV de Franck Haise

Du nord au sud de la France, Franck Haise a changé de destination.

C’est une double pioche pour l’OGC Nice qui, tour à tour ce jeudi, a d’abord entériné le départ de Florent Ghisolfi à l’AS Rome, puis officialisé les arrivées de Florian Maurice au poste de directeur sportif et de Franck Haise, en tant qu’entraîneur. Ce dernier est sur le papier un joli coup réussit par les Aiglons, comme d’ailleurs l’avait été dans une autre époque, celui de Christophe Galtier alors champion de France avec le Losc.

Franck Haise est le nouveau coach de l’OGC Nice

Haise n’a pas été titré, mais il n’en fut pas loin en 2023, en terminant dauphin de l’intouchable PSG, avec un RC Lens qui n’était alors pas programmé pour jouer les premiers rôles et pour retrouver la Ligue des champions. Haise na eu que le club nordiste pour référence sur un banc de l’élite, il n’y a donc que des recrues engagées chez les Sang et Or à son CV personnel des plus chères.

Un CV mercato qui tient à l’expérience avec le RC Lens

La numéro un étant celle qui fait actuellement, sinon polémique, à tout le moins débat au RC Lens pour le montant de son transfert : 30 millions d’euros payés à Montpellier pour Elye Wahi, la recrue la plus chère de l’histoire du club. Franck Haise n’en a plus désormais cure, ses questions ne sont plus liées au Racing mais au GYM, sa nouvelle maison, qui n’en est pas moins ambitieuse que Lens sur le plan sportif, même si l’on ne sait plus exactement le sens du projet sportif défendu par le propriétaire, depuis qu’il est entré dans l’actionnariat de Manchester United. A quel point les moyens seront-ils donnés à l’équipe azuréenne pour se renforcer. Sachant qu’elle sort d’une saison convaincante, peut-on penser qu’elle trahira de l’ambition sur ce marché.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Franck Haise

10. Salis Abdul Samed (de Clermont Foot 63 au RC Lens, en 2021) = 5 millions d’euros

9. Gaël Kakuta (de Amiens SC au RC Lens, en 2022) = 5 millions d’euros

8. Kevin Danso (du FC Augsburg au RC Lens, en 2021) = 5,5 millions d’euros

7. Adam Buksa (de New England Revolution au RC Lens, en 2022) = 6 millions d’euros

6. Ignatius Ganago (de l’OGC Nice au RC Lens, en 2020) = 6 millions d’euros

5. Angelo Fulgini (du 1.FSV Mayence 05 au RC Lens, en 2023) = 7,2 millions d’euros

4. Seko Fofana (de l’Udinese Calcio au RC Lens, en 2020) = 8,5 millions d’euros

3. Andy Diouf (du FC Bâle 1893 au RC Lens, en 2023) = 14 millions d’euros

2. Loïs Openda (du Club Brugge KV au RC Lens) = 15,39 millions d’euros

1. Elye Wahi (de Montpellier Hérault SC au RC Lens, en 2023) = 30 millions d’euros