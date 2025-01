RC Lens. La fin de Puma et le retour d’un ancien équipementier ?

Les trois bandes pour remplacer le félin sur les équipements du RC Lens ?

Le Racing Club de Lens pourrait renouer avec Adidas dès la saison 2025-2026, après quatre années sous l’équipementier Puma. L’information émane de X, du compte @Racing7862_, elle est jugée « probable » par le spécialiste des leaks, le site Footy Headlines.

Le Racing de retour chez Adidas ?

Si cette collaboration se concrétise, il s’agira de la troisième association entre Adidas et le RC Lens. La marque aux trois bandes a en effet équipé les Sang et Or entre 1974 et 1994, puis entre 2011 et 2014. En Ligue 1, elle est déjà associée à l’Olympique Lyonnais, au RC Strasbourg dans la ville de son siège français, ainsi qu’avec le Stade Brestois.

Puma compte quatre clubs partenaires cette saison en Ligue 1

Le RC Lens a rejoint Puma en 2021, après trois saisons passées aux côtés de la marque italienne Macron. Puma compte le Stade Reims, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais pour autres clubs partenaires dans l’élite du football français.