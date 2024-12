Jimmy Cabot. L’évolution de sa valeur en carrière sur le mercato

Contraint par les blessures, Jimmy Cabot a mis un terme à sa carrière ce jeudi.

Jimmy Cabot rend les armes. Ce n’est, selon le RC Lens qui lui rend hommage, pas faute d’avoir fourni bien des efforts pour revenir au top. Mais rattrapé par les blessures et un corps usé par les années de professionnalisme, l’ailier de 30 ans a décidé de mettre un terme prématuré à sa carrière de footballeur.

Jimmy Cabot met un terme à sa carrière 11 ans et deux mois après l’avoir débuté

Comment ne pas y voir un signe – cruel peut-être – ce jour du 19 décembre, c’est un autre 19, du mois de septembre 2013, que Jimmy Cabot a signé son premier contrat professionnel. A l’époque de trois ans et au bénéfice de l’ESTAC Troyes qui l’a formé. Il jouera son premier match de Ligue 1 face au FC Lorient, qu’il rejoindra trois ans plus tard, dans le cadre de son premier transfert payant, à 1,8 millions d’euros l’indemnité.

Il en connaîtra un second avec le RC Lens, moyennant 2 millions d’euros payés à l’été 2022. Entre temps, il a joué deux ans à Angers SCO qu’il a rejoint libre à la fin de son précédent contrat. C’est juste avant de rejoindre le RC Lens que sa carrière a connu le pic de sa valorisation, sur le marché des transferts. La plateforme spécialisée Transfermarkt l’estimait alors à 5 millions d’euros. C’était au mois de mai 2022.

Il avait encore un contrat jusqu’en 2026 signé avec le RC Lens

Il avoisinait encore les 2 millions d’euros à l’approche de ce mercato de l’hiver 2024-2025. Il restait une saison et demi de son contrat signé quatre ans avec le RC Lens. Mais, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre 2022, il n’a plus jamais rejoué depuis. La suite, on la connait…