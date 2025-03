RC Lens. Guichets fermés, millions de visiteurs... Les chiffres fous des affluences à Bollaert

Le RC Lens enchaîne les guichets fermés consécutifs depuis trois ans.

Le Racing Club de Lens bat tous les records de fidélité et d’engouement populaire. Le club artésien vient d’enregistrer son 62ème match consécutif à guichets fermés dans son antre de Bollaert-Delelis, une série exceptionnelle qui témoigne de la ferveur unique entourant les Sang et Or.

Cette remarquable série, débutée en février 2022, s’étale désormais sur plus de trois années complètes, jusqu’en mars 2025. Dans le détail, ce sont 55 rencontres de Ligue 1, 2 matchs de Coupe de France et 5 affrontements européens qui se sont déroulés devant des tribunes combles.

L’affluence cumulée durant cette période impressionne tout autant : 2,33 millions de spectateurs ont franchi les tourniquets du stade Bollaert-Delelis pour soutenir leur équipe favorite. Un chiffre d’autant plus remarquable que le stade, malgré sa capacité de 38 000 places, reste l’un des plus petits parmi les grands clubs français.

Un public souvent cité en référence

Cette fidélité inconditionnelle du public lensois, souvent citée comme référence dans le football français, démontre l’attachement viscéral d’une région entière à son club. Elle illustre également la réussite du modèle lensois qui, au-delà des résultats sportifs fluctuants, a su préserver et renforcer ce lien unique avec ses supporters.

Alors que beaucoup des stades de la Ligue 1 peinent parfois à se remplir, même pour des affiches de prestige, le RC Lens fait figure d’exception et confirme son statut de club à part dans le paysage du football hexagonal.