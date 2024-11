RC Lens – FC Nantes. Prédictions du match et son verdict selon les bookmakers

Le RC Lens affronte le FC Nantes, ce samedi en Ligue 1.

Les bookmakers ont livré leurs pronostics pour cette affiche de la 11e journée de Ligue 1 entre le RC Lens (8e) et le FC Nantes (14e), et leur verdict est sans appel : les Sang et Or partent largement favoris à domicile. Avec une cote de 1,7 pour une victoire lensoise contre 5,65 pour un succès nantais, les opérateurs sportifs accordent une nette préférence aux hommes de Franck Haise. Le match nul est proposé à 3,65, témoignant d’un scénario jugé peu probable.

Le RC Lens se présente en favori face au FC Nantes

Dans le détail des scores exacts, c’est une victoire 1-0 du RC Lens qui arrive en tête des pronostics avec une cote de 4,9. Les bookmakers envisagent également des succès plus larges u avec plus de but de la part des Artésiens, avec des cotes de 6 pour un 2-0 et 6,65 pour un 2-1. Le score nul et vierge, 0-0, n’est pas totalement écarté (6,5), tout comme le match nul 1-1 (5,55).

Des incertitudes sur les buteurs potentiels

Pour les buteurs, Wesley Saïd et Martin Satriano sont parfois désignés comme les favoris par des bookmakers totalement « à la rue », à l’instar d’une marque au logo en V avec les doigts, alors qu’ils sont tous deux sur le flanc. En leur absence c’est Florian Sotoca (2,95), qui concentre les meilleures chances. Il pourrait pourtant débuter sur le banc. En ce cas, Anass Zaroury a la meilleur cote (3,85). Pour Nantes, les espoirs reposent principalement sur Mostafa Mohamed, dont la cote à 5,00 illustre la difficulté attendue pour les attaquants canaris face à la défense artésienne. L’Egyptien aussi est présenté comme un remplaçant au départ des débats. Albine le suite à 5,35

Au regard de ces cotes, les bookmakers anticipent donc une rencontre maîtrisée par le RC Lens, probablement sur un score de 1-0 ou 2-0, avec une réalisation de l’un de leurs attaquants de pointe. Un pronostic qui s’appuie sur la dynamique positive des Sang et Or à domicile et les difficultés nantaises à l’extérieur cette saison.