RC Lens. Chiffre d’affaires record et bénéfices en hausse en 2024

Grace à la Ligue des champions, le RC Lens a battu un record de revenus et bouclé la saison 2024 avec un bénéfice.

Soutenu par la campagne en Ligue des champions, la troisième dans l’histoire du club nordiste, le RC Lens a bouclé sa saison 2023-2024 avec un chiffre d’affaires record, tel que l’a constaté Sportune, sur la base des comptes sociaux de l’écurie Sang et Or. Au 30 juin 2024, il est déclaré à 129,763 millions d’euros.

Un chiffre d’affaires augmenté de 86% sur un an

D’une saison à une autre, il est plus de 86% et 60,222 millions d’euros supérieur, en sachant que 2023 était déjà une saison historique sur les recettes du club. Le RC Lens n’en détaille pas la répartition sur la forme, entre les revenus tirés des droits TV, ceux des partenariats commerciaux, le merchandising ou la billetterie. Rappelons à ce propos, que le club en est à 60 matchs consécutifs à guichets fermés, au stade Bollaert-Delelis, ce dimanche. Une performance particulièrement remarquable.

Cela, faisant que Lens a bouclé son exercice 2024 avec un bénéfice. En net, il est de 7,717 millions d’euros, à plus du double qu’au cours de la saison précédente (3,022 millions net). Autre augmentation notable que celle de la masse salariale, un point dont s’était d’ailleurs ému l’actionnaire majoritaire et président Joseph Oughourlian, dans son intervention du début de saison. Charges sociales incluses, elle progresse d’un tiers sur un an, à 87,797 millions d’euros en 2024.

Deux augmentations de capital dans la saison du RC Lens

Le club rappelle enfin qu’il a perçu 16,5 millions d’euros du fonds CVC dans le cadre du deal de la LFP pour la régie commerciale. Et qu’il a procédé dans le courant de la saison dernière, à deux augmentations du capital, sachant qu’est notamment entré dans l’actionnariat Side Invest, pour une prise de participation de 13%.

